مواعيد عمل جوازات العباسية.. الأوراق المطلوبة لإستخراج جواز السفر

مواعيد عمل جوازات العباسية.. تُعد مصلحة الجوازات من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين والمقيمين، حيث تُسهل استخراج وتجديد جواز السفر، وتقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالجنسية والهجرة.

ومع تزايد الإقبال على هذه الخدمات، يزداد البحث عن مواعيد عمل جوازات العباسية لضمان الحصول على الخدمة المطلوبة بسهولة وفي الوقت المناسب.

مواعيد عمل جوازات العباسية

وسيقدم لكم الموجز في هذا التقرير مواعيد عمل الجوازات بالعباسية اليوم الأحد، حيث أن ذلك يهم الكثيرين، لأن العديد من المواطنين يبحث عنها، وخاصة الراغبين في السفر إلى الخارج .

مواعيد عمل جوازات العباسية لإستخراج جواز السفر

المواعيد الحالية لعمل مصلحة الجوازات بالعباسية

وخلال السطور القادمة نستعرض لكم مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2024 والمستندات المطلوبة لإستخراج جواز السفر لأول مرة.

مواعيد عمل الجوازات بالعباسية اليوم

تعمل مصلحة الجوازات في العباسية لمدة 6 أيام على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة لأنه عطلة أسبوعية، وذلك إلى جانب العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة وتبدأ مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2024 من الساعة 9 صباحاً، وتواصل فتح أبوابها بهدف تقديم الخدمات للمواطنين حتى الساعة 5 مساء.

المكان الجديد لمصلحة جوازات السفر

قد تم نقل مقر مصلحة الجوازات من مجمع التحرير إلى العباسية، حيث يوجد الآن في المقر القديم لكلية الشرطة، وهو عنوان شهير وسهل بإمكانكم الوصول إليه بسهولة من خلال ركوب المترو، والنزول والوصول في محطة العباسية، وعقبها السؤال عن مقر الشرطة القديم والذي تتواجد فيه مصلحة الجوازات.

وأيضاً يمكن استقلال الأتوبيس الخاص بالنقل العام والوصول إلى المقر القديم الخاص بكلية الشرطة، أو عبر النزول عند ميدان العباسية والسؤال عن مقر الشرطة القديم أو مصلحة الجوازات، ويمكنك الحصول على جواز السفر في نفس اليوم وخلال 3 ساعات فقط.

المستندات المطلوبة لإستخراج جواز السفر للمرة الأولى

ويعد استخراج جواز سفر لأول مرة يجب على الراغب تجهيز كل المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة مقدم الطلب، كما هو مدون في البطاقة الشخصية، والمستندات المطلوبة كالتالي:

1- أولا تقديم 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- وأيضاً إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الإطلاع على أصلها.

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3- وبالإضافة إلى إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- وأخيراً إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد عن طريق مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

مصلحة الجوازات في العباسية

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