رسوم وإجراءات استخراج جواز سفر مستعجل وعادي ..أعرف التفاصيل

رسوم وإجراءات استخراج جواز سفر مستعجل وعادي.. يرغب العديد من المواطنين في معرفة رسوم وإجراءات استخراج جواز سفر، وذلك بعد تصدّيق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر بحسب ما جاء بالجريدة الرسمية.

رسوم وإجراءات استخراج جواز سفر

يستعرض لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية رسوم وإجراءات استخراج جواز سفر مستعجل وعادي.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر 2024

صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل. عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء. مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد. صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

أسعار استخراج جواز سفر 2024

جواز سفر عادي وتكون تكلفته 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم. جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024

التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة. سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب. تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل. استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد

خطوات استخراج جواز السفر عبر بوابة الإدارة العامة للجوازات

زيارة الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات من هنـــــــــا. تسجيل الدخول بإنشاء حسابك الخاص وكتابة البيانات المطلوبة. كتابة الرقم القومي وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع. إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء. شهادة المؤهل الدراسي. إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط. صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر. دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات ثم التعرف على ميعاد تسلم جواز السفر

اقرأ أيضاً:

أونلاين في 5 خطوات.. كيفية تجديد جواز السفر المصري 2024 بأسهل الخطوات

زيادة رسوم استخراج جواز السفر في 2024.. أعرف السبب

