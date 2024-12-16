خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين إلكترونيًا 2024

تعد خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون، خاصة عند فقدان أو تلف بطاقاتهم التموينية التي تُستخدم لصرف السلع المدعومة، وقد وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة طرق للتقديم على هذه الخدمة، سواء إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وتوضح الموجز في التقرير التالي الخطوات الكاملة للحصول على بطاقة تموين بديلة إلكترونيًا.

إجراءات الإبلاغ عن فقدان بطاقة التموين

عند فقدان أو تلف بطاقة التموين، يجب على المواطن اتخاذ الإجراءات التالية:

1. الإبلاغ الفوري:

يمكن الإبلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (19765)، أو التوجه إلى مركز الخدمة التابع لوزارة التموين.

2. إيقاف البطاقة:

يتولى مركز خدمة العملاء مراجعة البلاغ وإيقاف البطاقة بشكل فوري لمنع إساءة استخدامها.

3. مدة الإيقاف:

يتم إيقاف البطاقة لمدة ثلاثة أيام، وخلال هذه المدة لا يمكن استخدامها بأي شكل.

كيفية التقديم للحصول على بدل فاقد لبطاقة التموين

للحصول على بطاقة جديدة بدلًا من المفقودة أو التالفة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن خلال فترة إيقاف البطاقة لتقديم طلب رسمي بإصدار بطاقة جديدة.

2. إرفاق الطلب بكافة البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وعدد الأفراد المستفيدين.

3. تقوم الشركة المنفذة بإصدار البطاقة الجديدة وإرسالها إلى مكتب التموين.

4. يتم مراجعة البيانات المدخلة ومطابقتها مع قاعدة البيانات للتأكد من صحتها قبل تسليم البطاقة الجديدة.

بطاقات التموين

خطوات استخراج بطاقة التموين إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

وفرت وزارة التموين خيارًا للتقديم على بدل فاقد أو تالف إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي.

2. اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

3. تحديد خدمة "إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين".

4. تسجيل الدخول باستخدام حسابك الشخصي، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

5. الضغط على "ابدأ الخدمة" واستكمال البيانات المطلوبة.

استلام بطاقة التموين الجديدة

بعد إتمام تقديم الطلب سواء إلكترونيًا أو من خلال مكتب التموين:

1. يتم استلام البطاقة من مكتب التموين التابع له المواطن.

2. يجب توقيع تقرير استلام البطاقة الذي يتضمن البيانات الأساسية مثل اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، وعدد المستفيدين.

3. استلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة لتفعيلها.

رابط التقديم على بدل فاقد لبطاقة التموين

للتقديم إلكترونيًا على بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، يمكن زيارة بوابة مصر الرقمية واختيار الخدمة المناسبة.

باتباع هذه الخطوات يمكن للمواطنين استخراج بطاقة تموين جديدة بكل سهولة، سواء عبر المكاتب أو باستخدام الخدمات الإلكترونية، مما يسهل الحصول على الدعم الغذائي دون تعطيل.

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