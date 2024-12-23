يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف زيادة منحة العمالة الغير منتظمة والفئات المستحقة لها، وخاصة في ظل وجود روابط تدعوا العمالة غير المنتظمة للتسجيل عليها.

ويستعرض الموجز ، عدة معلومات تهم العمالة غير المنتظمة ومنها موعد صرف الزيادة، ومن هم المستحقين لها.

تفاصيل موعد صرف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة كشفتها الشيماء عبدالله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

هل هناك تسجيلات جديدة في منح العمالة غير المنتظمة؟

نفت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ما يتردد حول وجود تسجيلات جديدة في المنحة، وقالت: لا يوجد أي تسجيل جديد للعمالة حاليًا، بل يجب أن يكون العامل مسجلًا في قاعدة البيانات عن طريق أصحاب الأعمال أو مفتشي الوزارة.



وقالتالشيماء عبدالله: إن وزارة العمل ضاعفت قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منحة العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وأشارت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل إلى أن جميع فئات العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات، سواء كانوا عمالًا في المقاولات أو الزراعة أو المناجم والمحاجر، سيتلقون الزيادة، كما أن العمال الذين يتم حصرهم بواسطة مفتشي الوزارة في المديريات، مثل عمال التراحيل، سيستفيدون أيضًا.

موعد صرف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

وعن موعد الصرف أوضحت أن موعد صرف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة ستبدأ من المنحة المقبلة، والتي ستكون بمناسبة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل.

وأضافت: إذ سيتلقى العمال الذين كانوا يتقاضون 500 جنيه منحة بقيمة 1000 جنيه بدءًا من هذا التاريخ.

وحذرت مدير إدارة العمالة من روابط إلكترونية يدعي أصحابها بأنها لتسجيل البيانات في العمالة غير المنتظمة ووصفتها بأنها غير صحيحة وتعتبر نصبًا على المواطنين وقالت: لا يوجود أي روابط إلكترونية لتسجيل العمالة غير المنتظمة حاليًا، وأي روابط تنشر هي للنصب.

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