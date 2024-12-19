بعد زيادتها لـ 1000 جنيه موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة ورفعها إلى 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، ويبدا تنفيذ هذا التعديل من يناير 2025، وتعتبر هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا من العاملين في مهن عذر منتظمة ولا يعملون في القطاع الخاص او العام وغير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية.

وتوضح الموجز فيما يلي تفاصيل القرار في السطور التالية

تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025

وكان وزير العمل صرف بأن صرف المنحة سيبدأ اعتبارًا من يوم 7 يناير 2025، تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد، وافاد أن الهدف من هذه الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة للفئات التي تعاني من عدم وجود دخل ثابت، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

العمالة الغير منتظمة

خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وللتسجيل والاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الرابط المخصص.



2- اختر قسم الخدمات الإلكترونية.



3- انقر على خدمة منحة العمالة غير المنتظمة.



4- ملء البيانات المطلوبة في النموذج المتاح.



5- إرفاق المستندات الاساسية المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وسجل المهنة.



6-اضغط على التالي لاستكمال الإجراءات.



7- أكد التسجيل بالنقر على تسجيل.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

ووضعت وزارة القوى العاملة عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة، وتشمل:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل جمهرية مصر العربية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

يجب امتلاك بطاقة رقم قومي سارية تحتوي على المهنة.

ولابد التسجيل كعمالة غير منتظمة في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة.

ويجب وجود سجل تجاري للمتقدم.



زيادة قيمة المنحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

تعتبر زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنيه خطوة إيجابية لدعم العاملين غير المنتظمين، حيث تمثل هذه الزيادة تحسنا ملموسا مقارنة بالمبلغ السابق الذي كان 500 جنيه.

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