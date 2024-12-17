لينك تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة بعد رفعها لـ 1000 جنيه

لينك تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة.. تشهد محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في البحث عن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 ورابط التسجيل الخاص بها، تقدم وزارة العمل أو القوى العاملة سابقًا هذه المنحة لدعم العمالة غير المنتظمة، خاصة الحرفيين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا.

في هذا التقرير، الموجز، يقدم لك خطوات التسجيل، الأوراق المطلوبة، وشروط الاستفادة من المنحة.

ما هي منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟

تُعد منحة العمالة غير المنتظمة مبادرة حكومية تهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم دعم مالي دوري.

وقد أعلنت وزارة العمل عن رفع قيمة المنحة إلى 1000 جنيه بدءًا من عيد الميلاد المجيد 7 يناير 2025، في خطوة لتعزيز الدعم المقدم لهذه الفئة.

خطوات الاستعلام والتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

للاستفادة من المنحة، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة القوى العاملة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــــــــــــا.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

الضغط على خيار منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم، الرقم القومي، وغيرهما”.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع.

الضغط على زر التالي ثم تسجيل.

لينك وزارة العمل

الشروط المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

يجب استيفاء الشروط التالية للتقديم على المنحة:

أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

أن يكون مصري الجنسية ومقيمًا بشكل دائم داخل البلاد.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، ومدونًا عليها الحرفة التي يمارسها المتقدم.

أن يكون المتقدم مسجلًا كعامل غير منتظم لدى وزارة القوى العاملة.

ألا يكون لديه سجل تجاري أو مصدر دخل ثابت.

العمالة غير المنتظمة

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة العمالة غير المنتظمة

للتسجيل في المنحة أو التقديم على معاش العمالة غير المنتظمة، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

طلب اشتراك مؤمن عليه من مكتب التأمينات.

صحيفة البيانات الأساسية إذا كانت هناك مدد سابقة للتأمين.

العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل الفئات المؤهلة للحصول على المنحة:

عمال اليومية في القطاع الخاص.

الباعة الجائلون وموزعو الصحف.

عمال التراحيل.

صغار العاملين لحساب أنفسهم.

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية متابعة حالة الطلب

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة طلبهم من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو العمل حاليًا، عبر إدخال الرقم القومي، لمعرفة ما إذا كان الطلب مقبولًا أو مرفوضًا.

العمالة غير المنتظمة

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