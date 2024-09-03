تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة.. الرابط والخطوات

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة والذي تحول اسمها إلى وزارة العمل، وذلك للاستعلام عن خدمات وزارة القوى العاملة الإلكترونية.

وتقدم وزارة القوى العاملة (العمل) للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية التي من بينها:

-التسجيل بفرص العمل المعلن عنها.

-أسماء الذين لم يتسلموا عقودهم من الأردن.

-النشرة القومية للتشغيل.

-عناوين المستشارين العماليين.

-عناوين مراكز التدريب.

-أسماء المستفيدين من حرب الخليج.

-الشركات المحظور التعامل معها.

-التسجيل لراغبى العمل من الاشخاص لذوى الاعاقة.

كيفية تسجيل الدخول إلى وزارة القوى العاملة؟

وينشر لكم الموجز على النحو التالي، خطوات تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة أو العمل كالتالي:

-الدخول إلى موقع تسجيل وزارة القوى العاملة من هنـــا

-يقوم المواطن بكتابة الرقم التأميني

-يقوم بكتابة كلمة المرور

-الضغط على تسجيل الدخول

-ستدخل إلى موقع وزارة القوى العاملة

وزارة العمل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العمل عن توافر نحو 576 فرصة عمل برواتب مُجزية في عدة محافظات، إذ تضمنت 76 فرصة لأبناء محافظة السويس في شركات القطاع الخاص، فضلًا عن مئات الوظائف لأبناء محافظة أسيوط بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.



وجاءت فرص العمل المتاحة كالتالي:

وظائف دولية

مندوبين مبيعات

أفراد أمن

سائقي كلارك

وكلاء تأمين

مهندسين ميكانيكا

مسؤولين تمويل

عمال إنتاج

سائقين

فنيين إنتاج

اخصائيين تمويل

مشرفي أمن

فنيين تحاليل

مهندسي ميكانيكا.

وفني تحاليل «خريجي كلية علوم قسم كيمياء».

مندوبي مبيعات.

وكلاء تأمينيين.

مدير وحدة.

وسيط تأميني.

مسؤولي تمويل.

أخصائيي تمويل.

مشرفين أمن.

وزارة العمل

كما أعلنت وزارة العمل، عن مسابقة لتشغيل 2000 موظف لسد احتياجات الوزارة من العمالة بنظام عقود الاستعانة والمتاحة للموظفين العاملين بالدولة، وذلك حرصًا من وزارة العمل على توفير العديد من الوظائف الخالية، للشباب الباحثين عن فرص العمل في المحافظات المختلفة لمواجهة البطالة.

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إنه سيتم الإعلان عن الفئات والتخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف لاحقا، على أن يكون التقديم لها عبر الموقع الإلكتروني.

من المقرر أن يكون التقديم لمسابقة وزارة العمل، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت» فور الإعلان عن التخصصات المطلوبة.

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