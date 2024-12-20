مواعيد منحة العمالة الغير منتظمة 2025.. خطوات التسجيل والفئات المستحقة

منحة العمالة الغير منتظمة 2025.. قررت وزارة العمل رفع قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد التي ستُصرف في 7 يناير المقبل, وذلك ضمن توجيهات وزير العمل محمد جبران لتعزيز دعم هذه الفئة، وتُقدر التكلفة السنوية لصرف المنح الستة حوالي 1.5 مليار جنيه.

تسجيل عمال التراحيل في منظومة العمالة الغير منتظمة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، عبدالوهاب خضر، أن أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل بمحافظة القاهرة في أكتوبر الماضي، أُضيفت إلى المنظومة، لتكون خطوة نحو تقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لهذه الفئة.

المنح السنوية المقدمة لـ العمالة الغير منتظمة والمناسبات المشمولة

حصل عمال التراحيل الذين انضموا حديثًا إلى منظومة العمالة غير المنتظمة على حق الاستفادة من المنح الست السنوية التي تشمل مناسبات مثل المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال, وتشمل المنظومة تأمينًا ضد الحوادث وخدمات اجتماعية وصحية.

جهود وزير العمل لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة

أجرى وزير العمل جولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة منذ توليه المنصب، إذ التقى عددًا من عمال التراحيل وناقش معهم سبل تحسين ظروفهم, وذلك في إطار خطة شاملة لتوفير الدعم المستمر وتعزيز الحماية الاجتماعية.

مواعيد منحة العمالة الغير منتظمة 2025

ما هي منحة العمالة الغير منتظمة؟

تعد منحة العمالة الغير منتظمة مبادرة حكومية تستهدف دعم العاملين في القطاع غير الرسمي، مثل الحرفيين، المزارعين، وعمال البناء، الذين لا يتمتعون بتأمين اجتماعي أو دخل ثابت, وتُصرف المنحة ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة، بهدف تحسين مستوى معيشة هذه الفئات الأكثر احتياجًا.

مواعيد منحة العمالة الغير منتظمة 2025

خطوات التسجيل للحصول على المنحة العمالة الغير منتظمة

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات التي للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025, كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الرابط المخصص “اضغط هنا”. الانتقال إلى قسم "الخدمات الإلكترونية". اختيار خدمة "منحة العمالة غير المنتظمة". تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة. الضغط على "التالي" لتأكيد التسجيل.

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