أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2025، لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه لكل عامل غير منتظم. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

موعد صرف العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة الجديدة 2025

تصرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة في ست مناسبات سنوية، وفقًا للجدول التالي:

منحة عيد الميلاد المجيد: تصرف لأول مرة في 7 يناير 2025، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويستمر صرفها لمدة شهر.

منحة رمضان: تصرف قبل بداية شهر رمضان بأسبوع، ويستمر الصرف لمدة شهر كامل.

منحة عيد الفطر: يتم صرفها خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، على أن يستمر الصرف لمدة شهر.

منحة عيد الأضحى: تصرف مع بداية شهر ذي الحجة، وقبل حلول عيد الأضحى بأسبوع، وتستمر عمليات الصرف لمدة شهر.

منحة عيد العمال: تصرف في أول مايو من كل عام، مع احتفالات الدولة بعيد العمال.

منحة المولد النبوي الشريف: تصرف مطلع شهر ربيع الأول الهجري، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي.

تفاصيل قرار زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

الزيادة الجديدة: ارتفعت قيمة المنحة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.

التكلفة الإجمالية: تصل التكلفة السنوية لصرف المنح إلى 1.5 مليار جنيه.

شروط الاستحقاق: تشمل المنحة العمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة، الحرفيين، عمال البناء، والمزارعين.

التعويض عن الحوادث: استحدثت الوزارة بندًا جديدًا لصرف تعويضات لأسر ضحايا الحوادث من العمالة غير المنتظمة، حيث يحصل ذوو المتوفى أو أصحاب العجز الكلي على 200 ألف جنيه، بينما يحصل المصاب على 20 ألف جنيه.

آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

سيتم صرف المنحة وفقًا للبيانات المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل.

تلتزم الوزارة بالصرف في المواعيد المحددة لكل مناسبة، مع استمرار إتاحة الصرف لمدة شهر.

يتم تنفيذ القرار ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتحقيق الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.

دعم العمالة غير المنتظمة في إطار رؤية مصر 2030

تسعى الحكومة المصرية، عبر وزارة العمل، إلى دعم العمالة غير المنتظمة كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

لذلك، فإن موعد صرف العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة الجديدة 2025 يعد من الموضوعات المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

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