الاجازات الرسمية 2025 للموظفين.. كل ما تحتاج معرفته

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد، وفي هذا الوقت يتسائل الكثير من الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة، عن جدول، الاجازات الرسمية 2025 للموظفين

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

يعد يوم رأس السنة الميلادية الموافق 1 يناير 2025، في الدولة المصرية لا يعتبر في الغالب إجازة رسمية للمواظفين ولأن الإجازات الرسمية تقتصر على المناسبات الدينية والوطنية فقط منها عيد تحرير سيناء والمولد النبوي وعيد الفطر والأضحى.

موعد الاجازات الرسمية 2025 للموظفين

بينما لا يُعتبر رأس السنة الميلادية إجازة رسمية، يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (7 يناير)، الذي يُعد يومًا عطلة رسمية للمسيحيين الأرثوذكس في مصر، ويُمنح لجميع العاملين في الدولة إجازة رسمية.

الاجازات الرسمية 2025 للموظفين

لذا يستعرض الموجز، أبرز الاجازات الرسمية 2025 ، كالتالي:

عيد الميلاد المجيد، الموافق 7 يناير

عيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 26 يناير

عيد الفطر الموافق 30 مارس - 1 أبريل

عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل

عيد العمال الموافق 1 مايو

20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى.

30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

17 يوليو: رأس السنة الهجرية.

23 يوليو: عيد الثورة.

5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.

6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.

الاجازات الرسمية 2025 للموظفين

جدول الإجازات والعطلات الرسمية ليناير

كما تعتبر أولى إجازات شهر يناير 2025 الرسمية هي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025،

جدول العطلات الأسبوعية لشهر يناير

يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

الاجازات الرسمية 2025 للموظفين

يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

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