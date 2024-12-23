موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025.. إليك التفاصيل

مع اقتراب نهاية عام 2024 وبدء عام 2025، يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025، حيث يتصدر هذا الموضوع محركات البحث، خاصة محرك البحث جوجل، كما يتطلع الكثيرون لمعرفة أيام العطلات الرسمية التي تتيح لهم فرصة الاحتفال أو الاستمتاع بأنشطة ترفيهية مختلفة.

لذا يستعرض الموجز، تفاصيل موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025، وإجازات شهر يناير 2025، على النحو التالي:

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025

يحتفل الجميع بقدوم عام 2025 في يوم 1 يناير، وهو يوم رأس السنة الميلادية، إلا أن هذا اليوم لا يُعد عطلة رسمية في مصر، حيث يستمر العمل كالمعتاد، لكن، يبدأ شهر يناير بالاحتفالات والعطلات الرسمية بدءًا من 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي يُمنح فيه الموظفون في القطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر، تليها إجازة عيد الشرطة في 25 يناير، والتي من المحتمل أن تُرحل إلى يوم الأحد 26 يناير 2025.

الإجازات في شهر يناير 2025

أما عن باقي أيام الإجازات في شهر يناير 2025، فهي تشمل:

الجمعة 3 يناير: عطلة أسبوعية.

السبت 4 يناير: عطلة أسبوعية.

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 10 يناير: عطلة أسبوعية.

السبت 11 يناير: عطلة أسبوعية.

الجمعة 17 يناير: عطلة أسبوعية.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025

السبت 18 يناير: عطلة أسبوعية.

الجمعة 24 يناير: عطلة أسبوعية.

السبت 25 يناير: عطلة أسبوعية بالإضافة إلى إجازة عيد الشرطة.

الأحد 26 يناير: إجازة عيد الشرطة (المقررة ليوم السبت 25 يناير).

الجمعة 31 يناير: عطلة أسبوعية.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025

الإجازات الرسمية في مصر

كما يشهد العام 2025 العديد من الإجازات الرسمية الأخرى في مصر، التي تشمل:

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير.

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 أبريل: إجازة يوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي.

الإثنين 6 أكتوبر: إجازة حرب أكتوبر 1973.

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