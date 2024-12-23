شروط الحصول على المعاش المبكر 2025 وموعد القبض في يناير

زادت معدلات البحث مؤخرًا حول شروط التقديم على المعاش المبكر 2025، حيث تأتي هذه التساؤلات تزامنًا مع حرص الحكومة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم لكبار السن، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا النوع من المعاش، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة، ونسرد لكم عبر الموجز شروط التقديم على المعاش المبكر 2025.

شروط التقديم على المعاش المبكر 2025

تتضمن المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة ضوابط لاستحقاق المعاش المبكر،ونستعرض لكم شروط التقديم على المعاش المبكر 2025:

مدة الاشتراك التأميني

يُشترط أن تتوافر للمؤمن عليه مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 20 عامًا قبل يناير 2025. اعتبارًا من هذا التاريخ، سترتفع مدة الاشتراك المطلوبة إلى 25 عامًا لضمان الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

طلب الصرف

تقديم طلب الصرف باستخدام النموذج رقم (20) وفقًا للإجراءات المحددة بالقانون.

عدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

يجب ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لهذا النوع من التأمينات عند تقديم طلب المعاش المبكر.

مدة الاشتراك

يشترط القانون أن يكون الموظف قد أكمل اشتراكًا تأمينيًا لا يقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة، ويعد البند أحد المتطلبات الأساسية لضمان الحقوق التأمينية للموظف، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2025

بالنسبة لـ موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، أكدت وزارة المالية أن الصرف سيبدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

ﻳﺤﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺻﺮﻑ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2025 ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 1-1-2025، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﻗﻢ 148 ﻟﺴﻨﺔ 2019

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