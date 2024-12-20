إليكم طريقة الحصول على المعاش المبكر في أول يناير المقبل 2025

المعاش المبكر بشهر يناير.. حرصت الحكومة المصرية على مدار الفترة السابقة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن أيضاً قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط عديدة وذلك لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، وهذا ما سيقدمه الموجز فيما يلي.

الإستعلام عن المعاش المبكر

الحصول على المعاش المبكر في أول شهر يناير

تتيح مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة حيث تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقـل أيضاً عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الإشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

وأن تتضمن مدة الإشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وترتفع نسبة هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية وذلك اعتباراً من أول يناير 2025.

وتقديم طلب الصرف بناءاً على النموذج المرافق رقم (20).

إلا أن يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك وفقًا لأحكـام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لـ صرف المعاش فى تلك الحالة أداء كافة المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة أيضاً بمدد الإشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.

كيفية احتساب المعاش المبكر

أوضح الدكتور مصطفى السعدواي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، أن طريقة احتساب أجر المعاش المبكر تتمثل في التالي وهو: «المدة التأمينية × حساب أجر التسوية × المعامل التأميني وفقًا للسن».

وشدد أيضاً أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، أنه إذا بلغ ناتج العملية أكثر من 50%، يستحق للموظف التقاعد، أما إذا كانت النسبة أقل من 50% من أجر التسوية، فليس بإمكان الموظف الخروج على المعاش المبكر، مشيرًا إلى أن لكل سن معامل تأميني معين وذلك بناءً على القانون، وحسب ما هو موضح في الآتي:

أهم شروط الحصول على المعاش المبكر

أشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالفعل حددت بعض شروط وضوابط التقاعد المبكر وذلك بهدف حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة عقب التقاعد.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب شروط الحصول على المعاش المبكر وذلك بناءً على المادة 21 في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وهي كالتالي:

- مدة الإشتراك التأميني: وتعد هذه المدة أساسية لإستحقاق المعاش المبكر، ويجب على الموظف الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر أن يمتلك مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عامًا وذلك بداية من يناير 2025.

- نسبة المعاش من الدخل: حيث ينص القانون على أن معاش الموظف يلزم ألا يقل عن 50% من متوسط آخر دخل أو "دخل التسوية الأخير"، ويجب أيضًا ألا يقل عن 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني في تاريخ استحقاق المعاش، وذلك لضمان وجود دخل مناسب عقب التقاعد.

- وأيضاً مدة الإشتراك المحددة: حيث يتطلب القانون أن تكون مدة الإشتراك التأميني للموظف متواصلة لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو متقطعة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صرف المعاش المبكر

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