اعرف كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وخطوات تقديم التظلمات

أصبح بإمكان المواطنين الآن الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة 2024 بسهولة تامة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويتيح هذا الأمر للمستفيدين متابعة حالة المعاش، التحقق من الاستحقاق أو تقديم التظلمات عند الحاجة.

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وترصد الموجز بالتفصيل طرق الاستعلام والتقديم على معاش تكافل وكرامة

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن للمواطنين التحقق من حالة معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

2. اختيار خيار "الاستعلام عن النتيجة".

3. إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

4. الضغط على زر "استعلام" لعرض كافة تفاصيل المعاش.

تفاصيل صرف معاش تكافل وكرامة 2024

يتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، ويمكن للمستفيدين متابعة تفاصيل المعاش والاستحقاق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي بسهولة.

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024

للتقديم على معاش تكافل وكرامة، هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها، أبرزها:

1. أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من 400 جنيه كأجر تأميني.

2. عدم استفادة المتقدم من أي معاش تأميني آخر.

3. وجود أطفال في مراحل التعليم بين سن 6 و18 عامًا.

4. ألا يكون المتقدم من كبار السن فوق 65 عامًا أو يعاني من أمراض تعيق قدرته على العمل.

تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

تم رفع قيمة معاش تكافل وكرامة لعام 2024 لتكون كالتالي:

للأفراد: 743.91 جنيه بدلاً من 646.88 جنيه.

للأسرة: 826.56 جنيه بدلاً من 718.75 جنيه.

للأيتام: 578.59 جنيه بدلاً من 503.13 جنيه.



الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة

عند تقديم طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب تقديم المستندات التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.



2. صور شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.



3. إثبات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج أو الطلاق).



4. مستندات طبية في حالة الإعاقة أو المرض.

الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

كيفية تقديم التظلمات على معاش تكافل وكرامة

في حالة إيقاف أو تجميد معاش تكافل وكرامة، يمكن تقديم تظلم من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

2. إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

3. الضغط على زر "استعلام" لمعرفة أسباب الإيقاف أو التجميد.

المستندات المطلوبة لتقديم التظلمات

لتقديم التظلم، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.

قيد مدرسي للأطفال (من 6 إلى 18 عامًا).

إثبات الوصاية للأيتام.

تقرير طبي للحالات المرضية أو الإعاقة.



خدمات وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل حصول المواطنين على معاش تكافل وكرامة عبر توفير خدمات إلكترونية متكاملة، تتيح الاستعلام عن المعاش، متابعة حالة الطلب، وتقديم التظلمات بشكل سريع وميسر.

بهذه الطريقة، يمكن للمواطنين المستحقين التأكد من حالة معاش تكافل وكرامة، أو التقديم للاستفادة منه وفقًا للشروط المحددة.

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