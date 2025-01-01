موعد صرف مرتبات يناير 2025 بالزيادة الجديدة.. اعرف قبضك نازل امتى؟

موعد صرف مرتبات يناير 2025.. تترقب الهيئات الحكومية في جميع محافظات مصر موعد صرف مرتبات يناير 2025، في وقت يشهد العاملون تساؤلات حول احتمالية زيادة جديدة في الرواتب، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات يناير.



موعد صرف مرتبات يناير 2025

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية يوم الأحد الموافق 22 يناير 2025. أما المتأخرات فيتم صرفها في أيام 5 و6 و8 و9 من نفس الشهر، كما يمكن للعاملين استلام مرتباتهم من خلال فروع البنوك أو البريد المصري المنتشرة في مختلف المدن والمحافظات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025، حيث يبدأ صرف مرتبات فبراير من 23 فبراير، على أن تكون المتأخرات في أيام 6 و9 و10 من نفس الشهر، بينما سيتم صرف مرتبات مارس ابتداءً من 23 مارس، مع متأخرات في الأيام نفسها.

وفي سياق متصل، وجه شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، دعوة للعاملين في الجهات الحكومية لتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكداً أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءاً من موعد الصرف المحدد لكل جهة.

زيادة مرتبات يناير 2025 للقطاع الحكومي

ومن المقرر أن يتم صرف مستحقات يناير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي متضمنة الزيادة التي تم إقرارها في مارس الماضي، حيث تراوحت الزيادات بين 1000 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى و1200 جنيه للدرجات العليا.

أما قيم زيادة المرتبات كاملة فهي كما يلي:

- الدرجة السادسة: بلغت بعد الزيادة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

- الدرجة الخامسة: وصلت بعد الزيادة 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: جاءت بعد الزيادة 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: بلغت بعد الزيادة 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

- الدرجة الثانية: ناهزت بعد الزيادة 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

- الدرجة الأولى: سجلت بعد الزيادة 9000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.

- درجة المدير العام: جاءت بعد الزيادة 10000 جنيه بدلًا من 8000 جنيه.

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