موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 رسميًا للموظفين.. اعرف هتقبض امتى؟

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. ينتظر الموظفون فى جميع القطاعات موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 ، خاصة مع اقتارب بداية العام الجديد، حيث تسعب الجهات الحكومية لتوفير الرواتب فى الموعد المحدد لتلبية احتياجات العاملين بها.

في هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وهل في زيادة جديدة فى مرتبات شهر يناير 2025.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

مرتبات شهر يناير 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث حددت 5 أيام لصرف الرواتب، بالإضافة إلى 3 أيام مخصصة لصرف متأخرات المستحقات المالية للعاملين.

ودعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2025

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف رواتب شهر يناير 2025 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025 بدلاً من يوم 24 كما هو معتاد.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2025 سيبدأ في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر لمدة 5 أيام.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

جدول الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة

قبل بدء العام الميلادي الجديد، يُعرض جدول الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا، وجاءت على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

اقرأ أيضا:

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025.. الاستعلام وأماكن الصرف

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وفبراير ومارس للعاملين بالحكومة