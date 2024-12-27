موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وفبراير ومارس للعاملين بالحكومة

مع اقتراب العام الجديد، يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص في مصر موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وهو موعد ذو أهمية خاصة، لا سيما مع تزامنه مع موسم الأعياد والاستعدادات للسنة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لـ موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، موضحة أن المرتبات ستُصرف على مدار 6 أيام، بالإضافة إلى 4 أيام مخصصة لصرف المتأخرات، ونستعرض لكم التفاصيل كالتالي عبر الموجز:

مرتبات يناير تبدأ عملية الصرف يوم 22 يناير 2025.

صرف المتأخرات يكون أيام 5، 6، 8، و9 يناير 2025.

مرتبات فبراير 2025 تبدأ في 23 فبراير 2025 مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، و10 فبراير.

مرتبات مارس 2025 تُصرف بدءًا من 23 مارس 2025 والمتأخرات أيام 6، 9، و10 مارس.

الحد الأدنى للأجور وجدول المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

تماشيًا مع قرارات المجلس القومي للأجور، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6000 جنيه، مع زيادات متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

درجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية: 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

أماكن صرف المرتبات

أكدت وزارة المالية أنه يمكن للعاملين صرف مستحقاتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي المتاحة وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

فروع البنوك.

فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن المرتبات ستكون متوفرة عبر ماكينات الصراف الآلي بناءً على الجدول الزمني المعلن، لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم، لافتًا إلى أن هذا الجدول يأتي في إطار حرص الدولة على توفير السيولة المالية للعاملين في مواعيد مناسبة لتلبية احتياجاتهم اليومية، خصوصًا خلال موسم الأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس

يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6 ، 9، 10 من الشهر نفسه.

كما سيتم بدء صرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه

اقرأ أيضاً: بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر ديسمبر

غدًا.. موعد صرف مرتب شهر ديسمبر 2024 للمعلمين.. اعرف التفاصيل