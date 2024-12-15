موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وأماكن الصرف.. اعرف قبضك امتى؟

مرتبات شهر ديسمبر 2024.. قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية لتبدأ من يوم الأحد 22 ديسمبر، بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، مما يتيح للعاملين فرصة الحصول على رواتبهم في وقت مبكر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة على مدار اليوم بدءًا من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

الحد الأدني للأجور

كما أصدرت وزارة المالية بيانًا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وجاءت قيمة المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

وفي سياق اخر، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتعزيز سياساتها المالية والضريبية بما يساهم في تحفيز الاستثمار وتنشيط النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، كما أوضحت أن الوزارة ماضية في بناء الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، مع التركيز على تطوير بيئة اقتصادية مستقرة.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستنتهي من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مضيفًا أنه تم التعاقد مع جهات محايدة لتقييم سير الإصلاحات الضريبية وضمان تطبيقها بشكل دقيق وفعّال.

كما أوضح الوزير أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية قد بدأت في التشغيل التجريبي، بهدف تسهيل توفير السيولة النقدية للمستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين الذين تبلغ إيراداتهم السنوية حتى 15 مليون جنيه.

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