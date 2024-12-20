بعد تبكيرها.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، سيبدأ صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 24 كما جرت العادة، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.

توصيات الوزارة لتجنب التكدس على الصراف الآلي

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. ناشدت الوزارة العاملين في الجهات الإدارية تجنّب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مؤكدةً أن المرتبات ستكون متاحة في الموعد المحدد للصرف لكل جهة إدارية.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أتاحت وزارة المالية عدة أماكن الصرف، بعد تحديد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024، وتشمل..

ماكينات الصراف الآلي (ATM): متوفرة على مدار الساعة.

فروع البنوك: المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

مكاتب البريد المصري: خيار إضافي لتسهيل صرف المرتبات.

جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2024

أوضحت الوزارة جدول الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما يلي:

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

صرف مستحقات نوفمبر 2024

وكانت وزارة المالية، قد حددت موعد صرف مستحقات المتأخرات لشهر نوفمبر 2024 خلال الأيام التي يستعرضها الموجز، على النحو الآتي..

الجمعة 8 ديسمبر.

السبت 9 ديسمبر.

الأحد 10 ديسمبر.

جدول مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2024 حسب الجهات

ويستعرض موقع الموجز، جدول موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024، بحسب الجهات على النحو التالي..

الأحد 22 ديسمبر 2024

الاثنين 23 ديسمبر 2024

مربتات

يتم صرف مرتبات العاملين في الهيئات والجهات التالية:

مجلس النواب.

مجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس الأعلى للصحافة.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة القوى العاملة.

وزارة الإسكان والمرافق.

وزارة التضامن الاجتماعي.

مديريات الطرق والنقل.

وبعد تحديد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، سوف يشمل الصرف الجهات التالية:

وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.

هيئات: المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

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