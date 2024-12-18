اعرف مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

أعلنت وزارة المالية تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024، حيث أكدت الوزارة حرصها على تنظيم عملية الصرف، وتيسير حصول العاملين في القطاعات الحكومية على مستحقاتهم المالية بانتظام ودون تكدس، ويأتي ذلك في إطار خطتها لتحسين كفاءة صرف الأجور والرواتب مع اقتراب نهاية العام الجاري، ويرصد الموجز موعد صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 سيبدأ يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية.

ولم تغفل الوزارة عن المتأخرات المالية التي قد تكون مستحقة لبعض الموظفين، حيث حددت 4 أيام منفصلة لصرفها، وهي:

السبت 7 ديسمبر

الأحد 8 ديسمبر

الإثنين 9 ديسمبر

الثلاثاء 10 ديسمبر

تفاصيل زيادة المرتبات بعد مارس 2024

بعد تطبيق الزيادة الجديدة في مارس الماضي لعام 2024، أصبحت المرتبات تتناسب مع مختلف الدرجات الوظيفية، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، ويقدم الموجز القيم المُحدثة لـ مرتبات شهر ديسمبر2024، على النحو التالي..

الدرجة الممتازة: تصل قيمة المرتب إلى 12,200 جنيه.

الدرجة العالية: تبلغ قيمة المرتب 10,200 جنيه.

درجة المدير العام: يُقدّر المرتب بـ 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: تصل قيمة المرتب إلى 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: يبلغ المرتب 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: تصل قيمة المرتب إلى 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: تُقدّر قيمة المرتب بـ 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: تصل إلى 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: يبلغ المرتب 6,000 جنيه.

موعد صرف المرتبات

أماكن صرف المرتبات لشهر ديسمبر

أتاحت وزارة المالية العديد من المنافذ لـ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، لضمان سهولة وصول المستحقات إلى الموظفين دون أي تأخير، وتشمل أماكن الصرف ما يلي:

فروع البنوك، تتوفر خدمة الصرف من جميع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المصري، يمكن للموظفين التوجه إلى مكاتب البريد في المحافظات والمدن المختلفة.

الجدول التفصيلي لصرف المرتبات والمتأخرات

أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات والمتأخرات سيتم وفقًا للجدول الذي سيعرضه الموجز على النحو التالي..

المرتبات الأساسية، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.

المتأخرات المالية، أيام 7، 8، 9، 10 ديسمبر 2024.

هذا التقسيم الزمني يضمن توزيع الأعباء على عدة أيام، ما يُسهم في تسريع عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، وتجنب أي زحام أو تأخير.

اقرأ أيضا

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بعد تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وأماكن الصرف.. اعرف قبضك امتى؟