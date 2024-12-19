زيادة معاشات شهر يناير 2025.. موعد الصرف والأماكن

يبحث عدد كبير من الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن زيادة معاشات يناير 2025، والتي سيبدء صرفها من 1 يناير 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل زيادة معاشات شهر يناير 2025.



زيادة معاشات شهر يناير 2025

ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة جديدة في معاشات يناير 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا.

رفع الحد الأدني للأجور

كما سيتم تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، أما في إطار تسهيل صرف المعاشات، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن للصرف تشمل مكاتب البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي، المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وخدمة فوري.

زيادة معاشات شهر يناير 2025

موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة

كما أعلنت الهيئة عن زيادة سنوية للمعاشات بموجب المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية بحد أقصى 15% في 30 يونيو من كل عام، ويتم صرفها اعتبارًا من أول يوليو إلا إذا تم الإعلان عن تعديل في موعد الصرف.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي لمواطنيها، عدة أماكن لصرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك تيسيرا على المواطنين، مكاتب البريد المصري، ماكينات الصرف الآلية،المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، خدمة فوري.

كيفية الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يناير 2025

اولا: عليك الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــا.

ثانيا:قم باضغط على اسم المستخدم، وبعدها أكتب كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ثالثا: عليك تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، واخيرا سوف تظهر قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

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