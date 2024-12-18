موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.. اعرف الفئات المستحقة للزيادة

تبدأ عملية موعد صرف معاشات يناير 2025، في 1 يناير 2025، وفقًا للأحكام القانونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من مكاتب البريد، ماكينات الصرف الآلي، أو من خلال منافذ فوري وكارت ميزة،

وينشر لكم موقع " الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، حيث يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

صرف معاشات شهر يناير

الهدف من زيادة معاشات شهر يناير 2025

تأتي الزيادة الجديدة في لمعاشات شهر يناير 2025 في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تهدف الزيادة إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات شهر يناير 2025

- من يتقاضى أقل من 1500 جنيه: سيتم رفع المعاش إلى 1500 جنيه بدءًا من 1 يناير 2025.

- من تنتهي خدمته في 1 يناير 2025: إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه، سيُرفع إلى 1500 جنيه.

- من يتقاضى 10080 جنيهًا: سيتم رفع معاشه إلى 11600 جنيه.

- من تنتهي خدمته في 1 يناير 2025: إذا كان معاشه أقل من 11600 جنيه، سيرتفع مباشرة إلى هذا المبلغ.

- من يتقاضى أقل من 2300 جنيه: سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 12600 جنيه: سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.

كما تهدف الزيادة إلى تحسين حياة المستفيدين من المعاشات، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين بما يتماشى مع التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي سياق اخر، أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، حيث سيتم رفع قيمة المنحة من 500 إلى 1000 جنيه، بداية من 7 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.



زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

كما تسعى الحكومة المصرية إلى توفير الدعم الاجتماعي للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة. في هذا السياق، قررت وزارة العمل زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025.

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