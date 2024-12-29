موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. اعرف القبض هينزل امتى؟

مرتبات شهر يناير 2025.. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، حيث سيبدأ الصرف يوم 22 يناير 2025، ويستمر لمدة 6 أيام، كما تم تحديد 4 أيام إضافية لصرف المتأخرات المستحقة في أيام 5، 6، 8، و9 من الشهر ذاته، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

وفيما يخص مرتبات شهري

فبراير ومارس 2025، حددت الوزارة موعد صرف المرتبات لشهر فبراير في 23 فبراير، مع تخصيص الأيام 6، 9، و10 من نفس الشهر لصرف المتأخرات. أما مرتبات شهر مارس، فسيتم صرفها في 23 من الشهر، مع صرف المتأخرات في الأيام 6، 9، و10.

الحد الأدنى للاجور في عام 2025

وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الرواتب ستكون متاحة للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2024 بمبلغ 6000 جنيه، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور في بداية العام، وتختلف مرتبات العاملين بحسب الدرجات الوظيفية، حيث تبدأ من 6000 جنيه للدرجة السادسة، وصولاً إلى 12200 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة. وتفاصيل الرواتب للدرجات المختلفة هي كالتالي:

الحد الأدني لمرتبات الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات درجة المدير العام: 9200 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات الدرجة العالية: 10200 جنيه.

الحد الأدني لمرتبات الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة المقررة

وطبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يجري صرف المعاشات لجميع المُستحقين والمستفيدين من المعاش يوم الأربعاء المُقبل الموافق 1 يناير 2025، وتقتصر الزيادة فقط على من يحالون إلى المعاش في يناير.

كما أعلنت الهيئة عن تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، ويصبح الحد الأقصى 14500 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

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