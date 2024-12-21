جدول مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025 للمعلمين.. هل في زيادة؟

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025 للمعلمين.. من الكلمات التي شغلت محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية وخاصةً محرك البحث العالمي “جوجل”، من قبل المعلمين، لمعرفة مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع الموجز مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025.

مواعيد صرف المرتبات

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

كما أوضحت الوزارة، أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥ للمعلمين

وأوضح الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

أدعو جميع العاملين في الجهات الإدارية إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

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