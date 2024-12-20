حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي.. والتعليم ترد

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025..انتشرت شائعات حول إلغاء الصف السادس الابتدائي على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، مما أثار جدلًا واسعًا وتسبب في حالة من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب، الذين تساءلوا عن حقيقة هذا القرار، والتي قد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة بالفعل ستلغي الصف السادس.

وفيما يلي سيكشف لكم الموجز عن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر الشائعات المتداولة حول إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025، مؤكدتًا على أن لا صحة للشائعات المتداولة بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، كما أشارت مشيرة أن نظام سنوات الدراسة في مصر سيظل كما هو دون تغيير.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025

وأضافت الوزارة أنها لم تصدر أي قرارات بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، محذرة أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء هذه الشائعات التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

موعد امتحانات الصف السادس الإبتدائي

أعلنت وزارة التعليم، موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول 2025، لينطلق في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، ويستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي

امتحان اللغة العربية والخط، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

امتحان اللغة الأجنبية، الاثنين 13 يناير 2025.

امتحان مادة الرياضيات، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025.

امتحان الدراسات الاجتماعية في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.

امتحان مادة العلوم في اليوم الموافق 16 يناير 2025.

الابلاغ عن الشكاوي والشائعات المتداولة

في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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