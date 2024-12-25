موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. بشرى للموظفين

مع اقتراب بداية العام الجديد، يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص في مصر الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، خاصةً مع تزامن ذلك مع موسم الأعياد والاستعدادات للعام الجديد.

ويُعد تحديد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 أمرًا ذا أهمية كبيرة للموظفين، حيث يساعدهم في التخطيط المالي وتلبية احتياجاتهم الشهرية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية أيضاً، ويبدأ بالفعل صرف المرتبات على مدار 6 أيام، بالإضافة إلى 4 أيام وذلك لصرف المتأخرات المستحقة، ويبدأ 22 يناير 2025، بينما تم تحديد أيام 5، 6، 8، 9 من ذات الشهر من أجل صرف المتأخرات، وهذا ما سيناقشه الموجز في السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

توقيت صرف مرتبات شهر يناير 2025

ويشرع صرف مرتبات شهر فبراير من 23 فبراير 2025، مع صرف المتأخرات في الأيام 6، 9، 10 من ذات الشهر، ومارس في 23 من هذا الشهر، على أن تُصرف المتأخرات في تلك الأيام 6، 9، 10.

وأوضح أيضاً الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الرواتب ستكون متوفرة عبر ماكينات الصراف الآلي بناءاً على المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية

وقد أقرت الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجور في مصر وذلك بمبلغ 6000 جنيه، من خلال آخر اجتماع للمجلس القومي للأجور في بداية العام الحالي 2024.

مرتبات الموظفين حسب الدرجة الوظيفية للشهر القادم 2025

الدرجة السادسة هي 6000 جنيه.

-والدرجة الخامسة وهي 6500 جنيه.

-والدرجة الرابعة وهي 7000 جنيه.

-والدرجة الثالثة وهي 7500 جنيه.

-والدرجة الثانية ومرتبها 8000 جنيه.

-وأيضاً الدرجة الأولى وهي 8200 جنيه.

-ودرجة المدير العام وهي 9200 جنيه.

-والدرجة العالية هي 10200 جنيه.

-والدرجة الوظيفية الممتازة هي 12200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير القادم

ومن الممكن صرف مرتبات شهر يناير 2025، وذلك طبقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، عن طريق فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

مرتبات الشهر المقبل 2025

أظهر الدكتور شريف خيرى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم بالفعل صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير وذلك بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر ذاته، كما يبدأ أيضاً صرف مرتبات شهر فبراير يوم 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من ذات الشهر، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه على أن تبدأ توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى بناءاً على المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

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