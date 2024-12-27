مواعيد صرف مرتبات يناير 2025.. الاستعلام وأماكن الصرف

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025.. مع اقتراب العام الجديد، يتزايد اهتمام الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بمعرفة مواعيد صرف مرتبات الموظفين.

وفي إطار حرص وزارة المالية على تنظيم عملية الصرف وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تُصدر الوزارة جدولًا مُسبقًا يُحدد تواريخ ومواعيد صرف مرتبات يناير 2025 لكافة الهيئات والجهات الحكومية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، لا سيما مع بداية العام وما يتطلبه من التزامات مالية إضافية.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في القطاع الحكومي لشهر يناير 2025، والتي من المقرر تبدأ يوم الأحد 22 يناير 2025، على أن تتوزع مواعيد صرف المتأخرات على أيام 5، 6، 8، و9 من نفس الشهر.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2024 إلى 6000 جنيه، وذلك في أعقاب اجتماع المجلس القومي للأجور لتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع الحكومي.

جدول صرف مرتبات يناير 2025

سيتم صرف المرتبات في يوم الأربعاء 22 يناير 2025 للعاملين في عدد من الوزارات والهيئات، منها: مجلس النواب, مجلس الأمن القومي, الجهاز المركزي للمحاسبات, المجلس القومي لحقوق الإنسان, المجلس الأعلى للصحافة, وزارة التموين والتجارة الداخلية, وزارة القوى العاملة, وزارة الإسكان والمرافق, وزارة التضامن الاجتماعي.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

كما سيتم صرف المرتبات في يوم الخميس 23 يناير 2025 للعاملين في وزارات وهيئات أخرى، مثل وزارة التعليم العالي, وزارة التربية والتعليم, وزارة الزراعة, وزارة الخارجية, وزارة الشباب والرياضة, الأزهر الشريف, دار الإفتاء المصرية, النيابة العامة.

أماكن صرف مرتبات يناير 2025

تعمل الحكومة على توفير وسائل متعددة لتسهيل صرف مرتبات يناير 2025، لتلبية احتياجات المستفيدين:

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي (ATM)

فروع البنوك

مكاتب البريد المصري

رابط الاستعلام عن المرتبات ليناير 2025

أتاحت وزارة المالية رابط رسمي للاستعلام عن كل ما يخص المرتبات، أو مواعيد الصرف واحتمالية زياة المرتبات, الرابط الرسمي: https://mof.gov.eg/ar/login.

خطوات الاستعلام عن المرتبات ليناير 2025

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام عن مرتبات يناير 2024, كالتالي:

زيارة موقع وزارة المالية.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر "الاستعلام عن المرتبات" من القائمة الرئيسية.

حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه وأدخل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على زر "استعلام"، وسيتم عرض جميع تفاصيل الراتب أمامك.

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