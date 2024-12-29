تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 .. شوف هتقبض كام

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، حيث وضعت الوزارة جدولًا محددًا لصرف الرواتب في هذا الشهر.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

كما حدث في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، التي تمت مبكرًا عن المواعيد المعتادة، سيتم أيضًا تبكير صرف مرتبات يناير 2025، ونستعرض لكم التفاصيل كالتالي عبر الموجز:

مرتبات يناير تبدأ عملية الصرف يوم 22 يناير 2025.

صرف المتأخرات يكون أيام 5، 6، 8، و9 يناير 2025.

مرتبات فبراير 2025 تبدأ في 23 فبراير 2025 مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، و10 فبراير.

مرتبات مارس 2025 تُصرف بدءًا من 23 مارس 2025 والمتأخرات أيام 6، 9، و10 مارس.

جدول مواعيد الصرف

أوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد ستة أيام لصرف مرتبات شهر يناير ومرتبات العاملين وما في حكمها، بالإضافة إلى أربعة أيام لصرف المتأخرات. كما حُددت خمسة أيام لصرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025، وثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

تفاصيل مواعيد صرف الرواتب

قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات يناير اعتبارًا من 22 يناير، بينما سيتم صرف المتأخرات في أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر نفسه، أما مرتبات فبراير فسيتم صرفها بدءًا من 23 فبراير، ومتأخرات فبراير في أيام 6، 9، 10. وفيما يخص مرتبات مارس، سيتم صرفها بدءًا من 23 مارس، مع صرف المتأخرات في الأيام 6، 9، 10.

الحد الأدنى للأجور وجدول المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

تماشيًا مع قرارات المجلس القومي للأجور، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6000 جنيه، مع زيادات متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

درجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية: 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

أماكن صرف المرتبات

أكدت وزارة المالية أنه يمكن للعاملين صرف مستحقاتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي المتاحة وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

فروع البنوك.

فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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