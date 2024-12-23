موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 والزيادة الجديدة

مرتبات شهر يناير 2025.. مع اقتراب بداية عام 2025، تزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 ، بالإضافة إلى الموعد المحدد لتطبيق الزيادة الجديدة على الأجور.

وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات.

صرف مرتبات شهر يناير 2025

صرف مرتبات شهر يناير 2025

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وأشارت الوزارة إلى ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب بدءًا من 22 يناير 2025. كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 5، 6، 8، و9 من نفس الشهر.

مرتبات شهر يناير 2025

أوضحت وزارة المالية، في بيان نشرته عبر "فيسبوك" يوم الجمعة الماضية، أنه تم تحديد 6 أيام لصرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين وما في حكمهم، بالإضافة إلى 4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، كما تم تحديد 5 أيام لصرف مرتبات العاملين وما في حكمهم عن شهري فبراير ومارس 2025، مع تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات الخاصة بكل شهر.

صرف مرتبات شهر يناير2025

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير 2025 بدءًا من 22 يناير، على أن يتم صرف المتأخرات في أيام 5، 6، 8، و9 من نفس الشهر، أما مرتبات شهر فبراير فسيتم صرفها بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات في أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه، بينما تبدأ صرف مرتبات شهر مارس في 23 مارس مع متأخرات في أيام 6، 9، و10.

موعد صرف مرتبات شهر يناير2025

موعد زيادة المرتبات فى العام الجديد 2025

لم تعلن وزارة المالية أو أي جهة حكومية حتى الآن عن موعد زيادة المرتبات، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تدرس إمكانية إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة، كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في يناير 2022 بـ2400 جنيه، ورفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

ووجهت وزارة المالية في بيان رسمي صادر عن الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024 بضرورة التزام المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والهيئات المختلفة بمواعيد صرف المرتبات والمستحقات المتأخرة وفقًا للجدول المعلن.

موعد صرف مرتبات شهر يناير2025

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