تعرف على موعد صرف مرتبات يناير 2025.. متى تصرف المتأخرات؟

يبحث المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد صرف مرتبات يناير 2025.

مرتبات شهر يناير 2025

أوضحت وزارة المالية، اليوم، أنه تم تحديد 6 أيام لصرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الدكتور شريف خيري أعلن عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، مشيرًا إلى أنه ستصرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 من الشهر ذاته.

وأوضح شريف خيري أن المتأخرات سوف تصرف في أيام 5،6،7،8،9، من ذات الشهر.

وزارة المالية

كم راتب الموفظفين في الدرجة الممتازة؟

كانت وزارة المالية حددت مرتبات العاملين حسب درجة الوظيفة، حيث حددت مرتبات يناير 2025 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه، فيما ستكون مرتبات شهر يناير 2025 للدرجة العليا 10200 جنيه، أما درجة المدير العام ف 9200 جنيه.

وحددت وزارة المالية مرتبات شهر يناير 2025 للدرجة الأولى 8200 جنيه وللدرجة الثانية 8000 جنيه، وللدرجة الثالثة 7500 جنيه فيما يكون راتب الدرجة الرابعة 7000 جنيه أما الدرجة الخامسة 6500 جنيه، في حين راتب الدرجة السادسة 6000 جنيه.

جدير بالذكر أنه يحل موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 من 23 من الشهر نفسه وستكون المتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر ذاته.

ويكون موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بدءًا من 23 من ذات الشهر، والمتأخرات أيام 6، 9، 10، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وكانت وزارة المالية أهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وقالت الوزارة نهيب بالعاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف وخاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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