وفاة الشيخ أحمد عبده الباز بالحرم المكي.. ووزير الأوقاف ينعاه

وفاة الشيخ أحمد عبده الباز بعد أداء صلاة الجمعة بالحرم المكي..أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ أحمد عبده الباز، إمام وخطيب بالوزارة، عقب أدائه صلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، وأكدت الوزارة أن الشيخ كان نموذجًا يُحتذى به في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويستعرض الموجز تفاصيل ومعلومات عنه.

إنجازات الشيخ أحمد عبده الباز في خدمة الدعوة الإسلامية

وُصف الشيخ أحمد عبده الباز بأنه من أئمة "قادة الفكر" المتميزين، حيث عُرف بتفانيه في العمل واجتهاده في نشر قيم التسامح والوسطية، وكان الشيخ دائم التطوير لأدواته العلمية والفكرية، ما ساهم في تعزيز رسالته الدعوية وخدمة قضايا مجتمعه.

وزارة الأوقاف تنعي الشيخ وتدعو له بالرحمة

في بيان لها، قدمت وزارة الأوقاف التعازي في وفاة الشيخ، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، كما دعت له بأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وعمل نافع، وأكدت على ضرورة الصبر والسلوان لأهله ومحبيه.

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