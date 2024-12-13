موضوعات خطب يوم الجمعة لشهر ديسمبر.. الأوقاف تعلن عنها

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن خطب شهر ديسمبر 2024، التي ركزت على دعم مبادرة بداية جديدة التي أطلقتها الدولة لبناء الإنسان وتعزيز الهوية الثقافية والدينية، وتأتي هذه الموضوعات كجزء من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز القيم المجتمعية، يولي الكثير من المسلمين اهتماما كبيرا بيوم الجمعة وشعائره، فهو بمثابة عيدا لهم، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال تفاصيل خطب شهر ديسمبر 2024.

وجاءت موضوعات خطب الجمعة على النحو التالي لتقرير أعده الموجز

أولاً: الجمعة الأولى (6 من ديسمبر 2024م – 4 من جمادى الآخرة 1446هـ)، بعنوان:

لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، تتناول الخطبة أهمية اللغة العربية في تنشئة الأجيالوالاهتمام بالحفاظ على الهوية الثقافية، وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموضوع ينسجم مع المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع لوزارة الأوقاف، وهما محور بناء الإنسان ومحور صناعة الحضارة، كما أكدت الوزارة أن اختيار هذا الموضوع يأتي متزامنًا مع انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، التي ستبدأ يوم السبت الموافق 7 من ديسمبر 2024، تأكيدًا لدور اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم وركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الإسلامية.

ثانيًا: الجمعة الثانية (13 من ديسمبر 2024م – 11 من جمادى الآخرة 1446هـ)، بعنوان:

"صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان"، تسلط الخطبة الضوء على أهمية صناعة العقل الواعي المفكر المبدع، فهذا من شأنه تعزيز محورَي بناء الإنسان وصناعة الحضارة ضمن محاور الوزارة.

ثالثًا: الجمعة الثالثة (20 من ديسمبر 2024م – 18 من جمادى الآخرة 1446هـ)، بعنوان:

"الطفولة بناء وأمل"، تهدف هذه الخطبة إلى توعية جمهور المسجد بأهمية بناء إنسان معتمد على العلم، قادر على مواجهة تحديات الزمن بالإنجاز، وهو ما يؤكد التوافق مع محوري بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

رابعًا: الجمعة الرابعة (27 من ديسمبر 2024م – 25 من جمادى الآخرة 1446هـ)، بعنوان:

"المخدرات ضياع للإنسان"، تهدف هذه الخطبة إلى التحذير من مخاطر الإدمان والمخدرات وأثرهما في تدمير الإنسان والمجتمع، وأوضحت الوزارة أن هذا الموضوع ينسجم مع المحورين الثاني والثالث، وهما مواجهة التطرف اللاديني وبناء الإنسان.

وأشارت وزارة الأوقاف إلي أن اختيارهذه الموضوعات يأتي في إطار التزامها بدورها في التوعية والتنمية، للتغلب على التحديات الاجتماعية والفكرية، ولتعزيز الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة.

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تدعم مبادرة بداية جديدة.. الأوقاف تعلن عن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر