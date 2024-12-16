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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

3500 جنيه للفائز الأول بمسابقة التربية والتعليم للمرحلة الثانوية .. إليك التفاصيل

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مسابقة دينية لطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.حيث وجهت المديريات التعليمية المختلفة بالإعلان عن المسابقة الدينية الكبرى لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.

يعرض لكم الموجز الشروط .

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شروط المسابقة الدينية لطلاب الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في الطالب المتقدم للمسابقة من طلاب الثانوية العامة، و شروط المسابقة الدينية، كالآتي:

1- أن يكون الطالب مقيّدًا بإحدى المدارس المصرية.

2- أن يكون البحث المقدم في حدود 20 إلى 25 صفحة مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس بهوامش (2.54 سم).

3- يكتب البحث بنوع خط Simplified Arabic عادي بونط 14.

4- يلزم نسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني المجمع الملك فهد، بونط 16 بلون عادي غير المسود.

5- تكتب النصوص الإنجليزية في البحث بالخط Times New Roman عادي حجم 12 في المتن، وحجم 10 في الحاشية السفلية.

6- يشار للآية القرآنية باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

7ـ الالتزام بخطوات البحث العلمي في كتابة البحث مع مراعاة المنهج النقدي.

8ـ لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

قيمة جوائز المسابقة الدينية

أعلنت وزارة الأوقاف عن قيمة الجوائز للمتسابقين الفائزين، وفق ترتيب المراكز، كالتالي:

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