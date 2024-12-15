جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية.. تفاصيل

جامعة بنها.. في إطار سعيها المستمر لتعزيز الأداء الإداري والأكاديمي، أعلنت الجامعة فتح باب استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية.

وتأتي وظائف جامعة بنها ضمن جهود الجامعة لاختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية ودفع مسيرة التطوير والتميز داخل المؤسسة التعليمية العريقة.

جامعة بنها

الموجز يرصد تفاصيل اجتماع لجنة اختيار القيادات بـ جامعة بنها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية عبر التقرير التالي.

وفي هذا الصدد، قامت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، بعقد اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى: مدير عام الشئون الإدارية، أمين كلية الحقوق، وذلك إستكمالا لاجراء المقابلات التى تمت عن الوظائف التى تم الاعلان عنها من قبل وهى: أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير عام الأمن الإدارى بالجامعة.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وبدوره، أوضح رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى عضوًا من الخارج.

تحقيق معايير الشفافية والنزاهة في عملية التعيين

وتسعى جامعة بنها من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق معايير الشفافية والنزاهة في عملية التعيين، بما يضمن اختيار الأفضل وفقًا للخبرات والمؤهلات العلمية والإدارية المطلوبة.

كما تعد الوظائف القيادية أحد العناصر الرئيسية التي تساهم في تعزيز منظومة العمل الأكاديمي والإداري، بما يخدم تطلعات الجامعة نحو تحقيق جودة تعليمية وبحثية متميزة.

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