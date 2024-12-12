رئيس جامعة سوهاج عضوا مجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن اختيار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عضواً بمجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، المقدمة من وزارة التعليم العالي، إذ تهدف إلى تعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي، وتحفيز الإبداع وريادة الاعمال بالقطاعين العام والخاص.

الدكتور حسان النعماني

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

ووجه رئيس جامعة سوهاج الشكر للدكتور أيمن عاشور لاختياره ممثلاً بمجلس أمناء المبادرة عن إقليم جنوب الصعيد والذي يضم جامعات جنوب الوادي، سوهاج، الأقصر، أسوان وجامعة الغردقة، موضحاً أنَّ المبادرة تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وتأتي تماشياً مع تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة

وأكّد «النعماني» أهمية مبادرة تحالف وتنمية في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مشيرًا إلى أنَّ هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع «التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال»، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.

من هو الدكتور حسان النعماني ؟

وسيعرض لكم الموجز السيرة الذاتية للدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

السيرة الذاتية التي قدمتها توضح مسيرة مهنية حافلة في مجال جراحة العظام وجراحة اليد. فيما يلي تلخيصها:

بدأ العمل كطبيب إمتياز في مستشفى جامعة أسيوط من مارس 1993 حتى فبراير 1994.

عمل طبيب مقيم بقسم جراحة العظام في مستشفى جامعة سوهاج من 1994 حتى 1998.

عمل مدرس مساعد في قسم جراحة العظام بكلية الطب البشري جامعة سوهاج من 1998 حتى 2001.

ثم أصبح مدرسًا في نفس القسم.

في 2004، تم تعيينه استشاري جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية الطب البشري جامعة سوهاج.

تمت ترقيته ليصبح أستاذًا مساعدًا لجراحة العظام في نفس الجامعة، ثم أستاذًا في 2014.

شغل منصب نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث منذ 2021 وحتى الآن.

تم تعيينه قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض في فبراير 2021.

عميد كلية الطب البشري جامعة سوهاج من يونيو 2019 حتى يونيو 2021.

وكيل كلية الطب البشري لشئون الدراسات العليا والبحوث من يونيو 2018 حتى يونيو 2019.

مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعي منذ سبتمبر 2014 حتى الآن.

نائب مدير مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج بأجر من 2006 إلى 2009.

مدير مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج من يونيو 2009 حتى مارس 2011.

حصل على جائزة "Who's Who in the World" في 2004.

تم تكريمه كممثل جامعة سوهاج بالأمانة العامة لإتحاد روابط جراحة اليد العربية بالمغرب 2019.

فاز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر جراحة اليد بنيودلهي في 2013.

حصل على جائزة أفضل بحث في مؤتمر جراحة اليد العالمي بكوريا الجنوبية في 2016.

تُظهر هذه السيرة الذاتية التفوق الأكاديمي والعملي في مجال جراحة العظام وجراحة اليد، بالإضافة إلى الإنجازات الإدارية والبحثية.

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