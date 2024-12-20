بالاسماء.. وزيرة التنمية المحلية تقوم بحركة محلية كبرى لتعزيز الأداء والخدمات

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بحركة محلية تشمل تعيينات وتصعيدات . عقب توليها المسئولية ، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد وكذلك تعيين رئيسا لمدينة بمحافظة الجيزة ، و تضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والاحياء إلي سكرتير عام مساعد .

وتعد أكبر حركة تغييرات في تاريخ الوزارة حيث شملت 184 قيادة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات بالمحافظات.

وسيعرض لكم الموجز تلك التعيينات الصادرة عن الحركة الجديدة .

رئيس مدينة الجيزة

محمد عبد الحميد مرعي: من رئيس مركز ومدينة بنها إلى رئيس مدينة الجيزة.

وظيفة السكرتير العامة

- يحيى محمد الأدغم: سكرتير عام القاهرة

- حسن صفوت موافي: سكرتير عام البحيرة

- أحمد محمد أنور: سكرتير عام الغربية

- فاطمة أحمد إبراهيم: سكرتيرة عامة لأسيوط

- أيمن محمد الشريف: سكرتير عام أسوان

- محمد صلاح الدين ناجي: سكرتير عام الدقهلية

- عبد الغفار عبد الرحمن الديب: سكرتير عام الشرقية

- محمد شوقي بدر: سكرتير عام كفر الشيخ

- ماهر محمد هاشم: سكرتير عام السويس

- علاء عبد الجابر عمر: سكرتير عام سوهاج

- ضياء الديب قطب: سكرتير عام الفيوم

وظيفة السكرتير العام المساعد

- حسام لبيب خميس: رئيس حي مصر الجديدة إلى سكرتير عام مساعد القاهرة

- أحمد شاكر عبد الخالق: رئيس مدينة الفيوم إلى سكرتير عام مساعد الفيوم

- محمد نعمه كجك: رئيس مركز ومدينة دمنهور إلى سكرتير عام مساعد الشرقية

- أيمن السعيد عبد الباقي: رئيس حي مصر القديمة إلى سكرتير عام مساعد قنا

- أحمد مصطفى السايس: رئيس مركز ومدينة بني مزار إلى سكرتير عام مساعد سوهاج

- عماد الدين عبد الرحيم: رئيس مركز ومدينة النجيلة إلى سكرتير عام مساعد الدقهلية

- محمد علي عبد الجليل: رئيس حي منشأة ناصر إلى سكرتير عام مساعد أسوان

- طارق محمود اليمني: رئيس حي الخليفة إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية

- محمد منصور شعير: سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ

- خيري حسين إبراهيم: رئيس حي النزهة إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء

- عمرو محمد فكري: رئيس مدينة ومركز المحلة الكبري إلى سكرتير عام مساعد بورسعيد

وقالت الدكتورة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بصورة مستمرة بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية بالمحليات واستبعاد المقصرين.

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