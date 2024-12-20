محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، شارع وميدان "جمال عبد الناصر" بمدينة سوهاج، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة به والمحاور المرورية، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة، ويعرض الموجز تفاصيل الافتتاح والتطوير الجديد

كما حضر الافتتاح النائب أحمد عواجة، والنائبة مي مازن، أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا إسحق، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وهلال زكي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، ولفيف من أهالي مدينة سوهاج.

أهمية المشروع ضمن خطة تطوير الميادين والحدائق العامة

أكد المحافظ أن افتتاح الميدان يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة، بهدف خلق بيئة حضارية لائقة وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين، وأوضح أن الميدان الذي يقع بالقرب من مجلس مدينة سوهاج والكورنيش الغربي يمثل نقطة مركزية تربط عدة محاور مرورية، وشدد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والتطوير الذي تحقق ليظل واجهة حضارية مميزة للمحافظة.

تفاصيل أعمال تطوير الميدان

شملت أعمال تطوير الميدان الذي يقع على مساحة 1400 متر مربع ما يلي:

تجميل ورفع كفاءة الحديقة العامة الرئيسية بالميدان.

تحسين الإنارة وتركيب البردورات.

تنفيذ أعمال الدهانات للمنشآت المحيطة.

تطوير جميع المسطحات الخضراء المحيطة بالميدان.

تزويد الميدان بمقاعد انتظار للمواطنين.

إنشاء سور حديدي لحماية الحديقة.



دعوة للحفاظ على المظهر الحضاري

دعا المحافظ المواطنين إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والتطوير الذي تحقق في الميدان، مؤكدًا أن الاهتمام بالمرافق العامة يعكس وعي المواطنين ويضمن استدامة التطوير لخدمة الجميع.

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