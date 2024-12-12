محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الشبورة الكثيفة

أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وكافة القطاعات الحيوية بالمحافظة، استجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب، وتؤثر على الرؤية الأفقية خلال الفترة من الخميس 12 ديسمبر وحتى السبت 14 ديسمبر، ويرصد الموجز تفاصيل البيان.

الإجراءات الوقائية للتعامل مع الشبورة

أكد محافظ سوهاج على:

1. تفعيل غرفة الأزمات والكوارث:

تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

التنسيق المستمر بين غرف العمليات الفرعية في المراكز والأحياء لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا.

2. جاهزية المعدات وفرق الطوارئ:

مراجعة معدات التدخل والإنقاذ السريع.

توفير الأدوات اللازمة للإغاثة والتدخل الفوري.

3. التنسيق مع إدارة المرور:

اتخاذ تدابير لضمان سلامة الحركة المرورية على الطرق السريعة والفرعية.

وضع خطط لطرق بديلة في حال اضطرار غلق بعض الطرق.

تحذيرات للمواطنين

ناشد اللواء سراج المواطنين وسائقي المركبات:

الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية.

توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، وفي ساعات الليل والصباح الباكر.

اتباع الإرشادات لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع.

أهداف الإجراءات

تهدف هذه الخطوات إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة التنقل في ظل الظروف الجوية المتقلبة، بما يضمن تقليل المخاطر الناتجة عن الشبورة الكثيفة.

اقرأ أيضًا:

محافظ سوهاج يتفقد استعدادات الوحدات المحلية لموسم الشتاء.. استعدادات مكثفة لمواجهةالسيول



لسبب غريب.. وكيل تعليم سوهاج يحيل مدير مدرسة ساحل طهطا للتحقيق

