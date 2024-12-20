رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماعات لتنفيذ مشاريع تنموية مصرية

قاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولات ميدانية خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر، وقام بعدة أنشطة داخلية وخارجية، تسهم في دفع عجلة التنمية المصرية. وشملت هذه الأنشطة لبعض المشاريع التنموية والخدمية، للوقوف على آخر التطورات ومعدلات الإنجاز، خاصة في القطاع الصناعي، الذي يُعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وسيقدم لكم الموجز باقي التفاصيل من خلال هذا التقرير .

منتدى الدوحة 2024

وشارك الدكتور في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، الذي شهد حضورًا عالميًا واسعًا من قادة دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية. هدف هذا المنتدى هو مناقشة الحلول والسياسات للتحديات العالمية الملحة، مثل الحوكمة التقنية، السلام، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة .

فمنتدى الدوحة يُعتبر منبرًا عالميًا للحوار، يجمع القادة السياسين لمناقشة التحديات العالمية وبناء شبكات مبتكرة وقائمة على العمل.

وضمن التقريرلقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على هامش منتدى الدوحة 2024.

لقاء مع أمير قطر

أكد الدكتور مدبولي خلال اللقاء على استمرار المشاورات مع فرق العمل من الحكومة القطرية لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى مصر في نوفمبر الماضي. كما أعرب عن رغبته في تنفيذ المشروعات المتناقش عليها في أقرب وقت ممكن.

وكذلك اللقاء مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية ومناقشة فرص استثمارية متعددة، حيث أُكد على إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية في غضون عامين لتعزيز سرعة تنفيذها.

جولة تفقدية في بورسعيد

وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، قام بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، كما قام سيادته بزيارة مواقع العمل والإنتاج؛ خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد الوطني .

وعقد أيضا اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال لمناقشة تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، حيث أكد على أهمية تحسين كفاءة الشركات في هذا القطاع لتعزيز الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

افتتاح معرض تراثنا 2024

وافتتح الدكتور مصطفى الدورة السادسة لمعرض "تراثنا 2024" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.¹ أكد مدبولي أن المعرض يُعد منصة هامة لعرض وتسويق المنتجات المميزة للحرف اليدوية والتراثية، مما يسهم في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات وتعزيز فرص تطورها.

ووفقًا للتقرير، فقد رأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم .

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