بـ 22 جهة.. شروط التعيين في وظائف الحكومة الجديدة 2024

وظائف الحكومة الجديدة 2024.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الحكومة عن إطلاق مجموعة من الوظائف الجديدة ضمن مختلف القطاعات.

وتأتي وظائف الحكومة الجديدة 2024 في إطار جهودها لتوفير فرص عمل للشباب ودعم خطط التنمية المستدامة، كما تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية، مع التركيز على توظيف الكفاءات المؤهلة ودعم خريجي الجامعات والدبلومات الفنية.

وظائف الحكومة الجديدة 2024

الموجز ينقل عبر السطور التالية تفاصيل وظائف الحكومة الجديدة 2024.

وفي هذا الصدد، وقامت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالكشف وظائف الحكومة الجديدة 2024 إذ تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية، وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.

وبناءً على ذلك نعرض معكم شروط التعيين في وظائف الحكومة الجديدة 2024 وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية وهي كالتالي:

شروط التعيين في وظائف الحكومة الجديدة 2024

قانون الخدمة المدنية قد نص في مادته 14 على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتم الإيضاح أيضًا أن المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

كما سبق وحددت اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وإليكم الشروط والضوابط للتعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وهي كالتالي:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

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