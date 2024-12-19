وظائف جديدة لـ ذوي الهمم في 6 أكتوبر.. إليك المميزات والشروط

تعتبر فرص العمل لـ ذوي الهمم ”من أهم المبادرات التي تدعم دمج هذه الفئة في المجتمع، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحسين مستوى معيشتهم، العديد من الشركات تضع تيسيرات خاصة لـ “ذوي الهمم” في إطار جهودها لتمكينهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع احتياجاتهم.

تفاصيل الوظيفة المتاحة في شركة بمدينة 6 أكتوبر

وفي هذا الصدد، كشفت شركة خاصة في مدينة 6 أكتوبر عن توفر فرص عمل لذوي الهمم في مجال الموارد البشرية، وتستهدف الشركة موظفًا لشغل وظيفة "مسؤول توظيف"، مع توفير بعض الشروط الخاصة والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدمين من ذوي الهمم.

الشروط الخاصة للتقديم على الوظيفة

ويقدم الموجز، تفاصيل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة من ذوي الهمم، على النحو التالي..

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

الخبرة: من 3 إلى 6 سنوات في مجال التوظيف.

إجادة الحاسب الآلي: مستوى جيد جدًا.

إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس: مستوى جيد جدًا.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: بين 25 و33 سنة.

الجنس: غير محدد.

الإعاقات المقبولة: إعاقة حركية خفيفة أو استخدام العكاز.

المزايا التي تقدمها الشركة

كما ننقل لكم المزايا التي تقدمها الشركة للمتقدمين للوظيفة في السطور التالية..

الراتب، يتراوح بين 8000 و10000 جنيه مصري.

المواصلات، توفير وسيلة مواصلات على حساب الشركة.

التأمينات الاجتماعية، يشمل تأمينات اجتماعية.

بيئة العمل، مهنية ضمن فريق عمل متخصص في الموارد البشرية.

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المهام الرئيسية للوظيفة

وإليكم أيضا المهام الرئيسية المطلوبة من المتقدمين للوظيفة على النحو التالي..

إدارة عملية التوظيف، من الإعلان عن الوظيفة إلى تسليم المهام للموظف الجديد.

البحث عن المرشحين المناسبين، توظيف العمالة الفنية واليدوية مثل الفنيين والسائقين.

التنسيق مع رؤساء الأقسام؛ لتحديد الاحتياجات الوظيفية.

بناء قاعدة بيانات؛ لتخزين معلومات المرشحين المؤهلين.

التوظيف السريع، تقليل الفجوات في العمالة وضمان سرعة التنفيذ.

استخدام أساليب مبتكرة؛ لجذب الكوادر المناسبة.

و تأتي هذه الفرص، في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالتوسع في إتاحة الفرص لذوي الهمم، لتعزيز مساهمتهم الفعالة في سوق العمل.

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