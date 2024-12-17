سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في مصر

سعر قنطار القطن .. تراجع سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 المزادات بمختلف محافظات مصر, ورغم ذلك ظلت الحكومة ملتزمة بسعر الضمان الذي حددته لدعم الفلاح المصري، إذ بلغ سعر قنطار القطن في الوجه القبلي 10 آلاف جنيه، وفي الوجه البحري 12 ألف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم في المحافظات

يستعرض “الموجز” سعر قنطار القطن اليوم في المحافظات, وجاء كالتالي:

سعر قنطار القطن اليوم الشرقية: 12 ألف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم الدقهلية: 12 ألف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم كفر الشيخ: 12 ألف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم دمياط: 12 ألف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم الفيوم: 10 آلاف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم بني سويف: 10 آلاف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم المنوفية: 12 ألف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم الغربية: 12 ألف جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم البحيرة: 12 ألف جنيه.

انخفاض سعر قنطار القطن في المزادات

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر قنطار القطن في المزادات اليوم انخفض بنحو 2000 جنيه عن سعر الضمان, وسجل سعر القنطار في الوجه البحري حوالي 8000 جنيه، بينما سجل في الوجه القبلي حوالي 10000 جنيه.

سعر ضمان قنطار القطن

أوضح نقيب الفلاحين أن سعر ضمان قنطار القطن قابل للزيادة، ولكنه لا ينخفض, ويبدأ في مصر من 10 آلاف جنيه في الوجه القبلي ومن 12 ألف جنيه في الوجه البحري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري.

أشار أبو صدام إلى أن سعر ضمان قنطار القطن العام الماضي كان 4500 جنيه في الوجه القبلي و5500 جنيه في الوجه البحري، مما يبرز الزيادة التي تحققت هذا العام لدعم الفلاحين.

سعر قنطار القطن اليوم

استئناف مزادات القطن في مصر

أعلن الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بوزارة الزراعة، عن استئناف مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي, إذ عقد المزاد الخامس في الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بمحافظة الإسكندرية، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزاري (25 لسنة 2024) بشأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، في 15 ديسمبر 2024.

سعر قنطار القطن اليوم

عرض المزاد إجمالي 165,385 قنطارًا من القطن, وتم توزيع الكمية بين الوجه البحري بواقع 144,000 قنطار والوجه القبلي بواقع 21,000 قنطار, وشملت الأصناف سوبر جيزة 86، سوبر جيزة 94، سوبر جيزة 97، أكسترا جيزة 92، أكسترا جيزة 96، وجيزة 95.

قنطار القطن اليوم

وشارك في المزاد 22 شركة من القطاع الخاص لتجارة الأقطان, وافتتح المزاد بسعر 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8000 جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان ليصل السعر النهائي للمزارع بأسعار الضمان المحددة (12 ألف جنيه للوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي).

انتهى المزاد ببيع 146,589 قنطارًا، منهم صنف سوبر جيزة 86 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بسعر 10 آلاف جنيه، وهو سعر الفتح, بينما بيع باقي الكميات بسعر الفتح نفسه، ولم يتم بيع بعض الأصناف مثل سوبر جيزة 94 وجيزة 95، وسوف تطرح في المزاد القادم.

منظومة بيع القطن في مصر

تعتمد المنظومة على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، إذ تقوم الحكومة، ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين المزارعين والمصدرين ومصانع الغزل, ويتم البيع مباشرة من المزارعين دون وسطاء، مع تحديد سعر فتح المزاد بناءً على الأسعار العالمية.

وساهمت هذه المنظومة على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين جودة ونظافة الأقطان، وضمان تحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تعزيز الشفافية في عمليات البيع بين الشركات.

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