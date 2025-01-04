موعد صرف مرتبات يناير 2025 وزيادات الرواتب الجديدة للقطاع الحكومي

مرتبات يناير-تتجه أنظار العاملين بالقطاع الحكومي في مصر إلى موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وسط تساؤلات حول زيادات الرواتب التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، في هذا التقرير، تستعرض الموجز مواعيد صرف المرتبات والتفاصيل المتعلقة بزيادة الرواتب.

موعد صرف مرتبات يناير 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية يوم الأحد 22 يناير 2025. كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 5، 6، 8، و9 من الشهر نفسه، حيث يمكن للعاملين استلام مستحقاتهم من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير يوم 23 فبراير 2025، على أن تُصرف المتأخرات في أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر. أما مرتبات شهر مارس، فستُصرف ابتداءً من 23 مارس 2025، مع تحديد الأيام نفسها لصرف المتأخرات.

توجيهات لتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي

دعا شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، العاملين في الجهات الحكومية إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستظل متاحة للصرف في أي وقت بدءًا من المواعيد المحددة.

زيادة مرتبات يناير

زيادة مرتبات يناير 2025 للقطاع الحكومي

تشمل مرتبات شهر يناير 2025 الزيادة التي تم إقرارها في مارس 2024، والتي تراوحت بين 1000 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى و1200 جنيه للدرجات العليا. وجاءت قيم المرتبات بعد الزيادة كما يلي:

الدرجة السادسة: بلغت المرتبات 6000 جنيه بدلاً من 4000 جنيه.

الدرجة الخامسة: وصلت المرتبات إلى 6500 جنيه بدلاً من 4500 جنيه.

الدرجة الرابعة: ارتفعت المرتبات إلى 7000 جنيه بدلاً من 5000 جنيه.

الدرجة الثالثة: بلغت المرتبات 7500 جنيه بدلاً من 5500 جنيه.

الدرجة الثانية: وصلت إلى 8000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.

الدرجة الأولى: سجلت المرتبات 9000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه.

درجة المدير العام: بلغت 10000 جنيه بدلاً من 8000 جنيه.



صرف المستحقات بزيادة الرواتب

تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لدعم العاملين في القطاع الحكومي وتحسين مستواهم المعيشي،وتحرص وزارة المالية على صرف المستحقات في المواعيد المقررة، مع التأكيد على سهولة استلام المرتبات عبر الوسائل المتاحة.

تظل وزارة المالية ملتزمة بجدول صرف المرتبات لمختلف الشهور القادمة، في إطار تعزيز الشفافية وضمان استقرار الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.

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