موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للموظفين.. إليك المواعيد الرسمية للعطلات

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.. يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن العطلات من قبل رئاسة الجمهورية.

وتشمل هذه الإجازات الرسمية العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتتنوع الإجازات بين المناسبات الوطنية، الدينية، وأعياد الثورة، ينشر موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.

ما هو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

- إجازة عيد الميلاد المجيد: يوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

- إجازة ثورة 25 يناير: السبت 25 يناير (ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة).

- إجازة عيد الفطر: من الأحد 30 مارس إلى الثلاثاء 1 أبريل.

- إجازة عيد شم النسيم: يوم الإثنين 21 أبريل 2025.

- إجازة عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.

- إجازة عيد الأضحى: يوم الخميس 5 يونيو (وقفة العيد).

- الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو 2025.

- إجازة رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025

- إجازة ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو 2025.

- إجازة ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025.

- إجازة المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025.

- إجازة انتصارات حرب أكتوبر: الإثنين 6 أكتوبر (ذكرى انتصارات حرب أكتوبر).

- يوم الإثنين 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

- يوم الأربعاء 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو

- يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

- يوم الإثنين 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973 وانتصارات حرب أكتوبر.

كما تعد هذه الإجازات الرسمية فرصة للمواطنين للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، وتنظيم الأنشطة المختلفة، سواء للراحة أو المشاركة في الفعاليات التي تقام في هذه المناسبات.

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