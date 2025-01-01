إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث، عن ما إذا كانت البنوك أغلقت أبوابها اليوم الأربعاء 1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، وبالرغم من أن هذا اليوم يمثل بداية تقويمية جديدة، فإن الإجازات الرسمية في مصر تختلف من جهة إلى أخرى.

ويجيب “الموجز” عن سؤال المتصدر لمحركات البحث “هل البنوك إجازة يوم ١ يناير ٢٠٢٥ بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة”، وتفاصيل الإجازات المقررة اليوم.

هل البنوك إجازة اليوم بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

أعلن البنك المركزي المصري في بيان له أن يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، سيكون إجازة رسمية لكافة البنوك العاملة في مصر, بمناسبة نهاية السنة المالية للبنوك، وسيستأنف العمل في صباح يوم الخميس، 2 يناير 2025.

هل البنوك إجازة يوم ١ يناير ٢٠٢٥ بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

إجازة الهيئة العامة للرقابة المالية في 1 يناير 2025

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا أكدت فيه تعطيل العمل يوم الأربعاء 1 يناير 2025، بالتزامن مع إغلاق البنوك في هذا اليوم, وستستأنف أعمالها يوم الخميس 2 يناير 2025.

هل البورصة المصرية إجازة اليوم

قررت إدارة البورصة المصرية, أن يكون يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، إجازة رسمية بسبب عطلة البنوك, وسيتم تعليق التداولات وسيستأنف العمل حتى الخميس 2 يناير 2025.

هل البنوك إجازة يوم ١ يناير ٢٠٢٥ بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

هل الهيئات الحكومية والخاصة إجازة اليوم؟

بالنسبة للهيئات الحكومية والخاصة الأخرى في مصر، فلا يُعتبر يوم 1 يناير إجازة رسمية, وستستمر الأعمال والدوام كالمعتاد في معظم القطاعات دون أي تغيير, ومن المقرر أن تكون الإجازة الرسمية التالية يوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

جاءت أبرز الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 كالتالي:

الثلاثاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: ثورة 25 يناير.

الإثنين 31 مارس: عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 27 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الإجازات قد تتغير تواريخها بناءً على الرؤية الشرعية أو القرارات الحكومية اللاحقة.

اقرأ أيضًا: موعد إجازة رأس السنة 2025 في البنوك.. المركزي يعلن التفاصيل كاملة

رسميًا.. موعد عودة البنوك إلى عمل من إجازة 6 أكتوبر