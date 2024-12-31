في الساعات الأخيرة من عام 2024، يتساءل العديد من المواطنين والعاملين في القطاع المصرفي حول هل البنوك إجازة غدا بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، يثير هذا الموضوع جدلاً بسبب الأنباء المتداولة حول منح إجازات للعاملين في القطاع العام والمؤسسات التعليمية في بداية العام الجديد، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت البنوك ستلتزم بنفس الإجراء، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

هل البنوك إجازة غدا بمناسبة رأس السنة الجديدة 2025

وللإجابة على سؤال هل البنوك إجازة غدا، وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن يوم 1 يناير 2025 لن يكون يوم إجازة رسمي للبنوك، حيث أن رأس السنة الميلادية لا يدخل ضمن المناسبات التي تتيح إجازات للعاملين في القطاع المصرفي وفقًا للقوانين المعمول بها، ورغم احتفال الكثيرين ببداية العام الجديد، فإن البنوك تعمل بشكل طبيعي، إلا إذا تزامن هذا اليوم مع عطلة أسبوعية كـ يوم الجمعة أو السبت أو مناسبة دينية أخرى.

إجازة رأس السنة الميلادية في البنوك

ويختلف الوضع قليلاً مع نهاية السنة المالية للبنوك، فقد أقر البنك المركزي أن يوم الأربعاء 1 يناير 2025 سيكون يوم إجازة للبنوك في مصر، نظرًا لانتهاء السنة المالية للبنوك، وستكون هذه الإجازة ليوم واحد فقط، ستعود البنوك للعمل بشكل طبيعي يوم الخميس 2 يناير 2025.

خدمات البنوك في إجازة رأس السنة

رغم تعطيل العمل في فروع البنوك، إلا أن المعاملات المالية ستظل ممكنة من خلال التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت، مثل الموبايل البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية. لذلك، يستطيع العملاء إجراء التحويلات المالية وسداد الفواتير عبر هذه القنوات الرقمية.

إجازات القطاع العام والخاص

على الجانب الآخر، أكد مجلس الوزراء أن رأس السنة الميلادية 2025 لن تكون إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص. أما الإجازات الرسمية التالية، فستكون في عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025، وهو اليوم الذي سيمنح فيه العاملون في القطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر.

وعليه سيكون يوم رأس السنة الميلادية 2025 يوم عمل طبيعي للبنوك في مصر، مع تعطيل الفروع ولكن مع استمرار الخدمات الرقمية للعملاء.

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