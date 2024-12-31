العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم.. في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وسجل 50.7737 جنيه للشراء و50.9094 جنيه للبيع، ويعكس هذا الاستقرار في الأسعار توازنًا نسبيًا في سوق الصرف ما يدل على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

ويقدم الموجز، في هذا التقرير ‎سعر الدولار اليوم في البنوك، على النحو الآتي..

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 50.7737 جنيه

سعر البيع 50.9094 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 50.78 جنيه

سعر البيع 50.88 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء 50.79 جنيه

سعر البيع 50.89 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الشراء 50.78 جنيه

سعر البيع 50.88 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء 50.79 جنيه

سعر البيع 50.89 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء 50.78 جنيه

سعر البيع 50.88 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء 50.80 جنيه

سعر البيع 50.90 جنيه

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء 50.82 جنيه

سعر البيع 50.92 جنيه

أسعار العملات الأجنبية الأخرى

إلى جانب الدولار يستعرض الموجز، أيضًا سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السطور التالية..

اليورو

سعر الشراء 53.0534 جنيه

سعر البيع 53.2054 جنيه

الجنيه الاسترليني

سعر الشراء 63.9444 جنيه

سعر البيع 64.1408 جنيه

الدولار الكندي

سعر الشراء 35.3135 جنيه

سعر البيع 35.4152 جنيه

كرون دانمركي

سعر الشراء 7.1121 جنيه

سعر البيع 7.1330 جنيه

كرون نرويجي

سعر الشراء 4.4768 جنيه

سعر البيع 4.4904 جنيه

كرون سويدي

سعر الشراء 4.6175 جنيه

سعر البيع 4.6309 جنيه

فرنك سويسري

سعر الشراء 56.2589 جنيه

سعر البيع 56.4156 جنيه

100 ين ياباني

سعر الشراء 32.2107 جنيه

سعر البيع 32.3050 جنيه

يوان صيني

سعر الشراء 6.9560 جنيه

سعر البيع 6.9748 جنيه

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