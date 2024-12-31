العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
سعر الدولار اليوم.. في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وسجل 50.7737 جنيه للشراء و50.9094 جنيه للبيع، ويعكس هذا الاستقرار في الأسعار توازنًا نسبيًا في سوق الصرف ما يدل على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ويقدم الموجز، في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في البنوك، على النحو الآتي..
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الشراء 50.7737 جنيه
سعر البيع 50.9094 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء 50.78 جنيه
سعر البيع 50.88 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الشراء 50.79 جنيه
سعر البيع 50.89 جنيه
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الشراء 50.78 جنيه
سعر البيع 50.88 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الشراء 50.79 جنيه
سعر البيع 50.89 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الشراء 50.78 جنيه
سعر البيع 50.88 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء 50.80 جنيه
سعر البيع 50.90 جنيه
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سعر الشراء 50.82 جنيه
سعر البيع 50.92 جنيه
أسعار العملات الأجنبية الأخرى
إلى جانب الدولار يستعرض الموجز، أيضًا سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السطور التالية..
اليورو
سعر الشراء 53.0534 جنيه
سعر البيع 53.2054 جنيه
الجنيه الاسترليني
سعر الشراء 63.9444 جنيه
سعر البيع 64.1408 جنيه
الدولار الكندي
سعر الشراء 35.3135 جنيه
سعر البيع 35.4152 جنيه
كرون دانمركي
سعر الشراء 7.1121 جنيه
سعر البيع 7.1330 جنيه
كرون نرويجي
سعر الشراء 4.4768 جنيه
سعر البيع 4.4904 جنيه
كرون سويدي
سعر الشراء 4.6175 جنيه
سعر البيع 4.6309 جنيه
فرنك سويسري
سعر الشراء 56.2589 جنيه
سعر البيع 56.4156 جنيه
100 ين ياباني
سعر الشراء 32.2107 جنيه
سعر البيع 32.3050 جنيه
يوان صيني
سعر الشراء 6.9560 جنيه
سعر البيع 6.9748 جنيه
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