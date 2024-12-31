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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم.. في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وسجل 50.7737 جنيه للشراء و50.9094 جنيه للبيع، ويعكس هذا الاستقرار في الأسعار توازنًا نسبيًا في سوق الصرف ما يدل على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

ويقدم الموجز، في هذا التقرير ‎سعر الدولار اليوم في البنوك، على النحو الآتي..

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 50.7737 جنيه 

سعر البيع 50.9094 جنيه 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 50.78 جنيه 

سعر البيع 50.88 جنيه 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء 50.79 جنيه 

سعر البيع 50.89 جنيه 

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الشراء 50.78 جنيه 

سعر البيع 50.88 جنيه 

سعر الدولار في  بنك الإسكندرية

سعر الشراء 50.79 جنيه 

سعر البيع 50.89 جنيه 

سعر الدولار في  بنك قناة السويس

سعر الشراء 50.78 جنيه 

سعر البيع 50.88 جنيه 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء 50.80 جنيه 

سعر البيع 50.90 جنيه 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء 50.82 جنيه 

سعر البيع 50.92 جنيه 

 أسعار العملات الأجنبية الأخرى

إلى جانب الدولار يستعرض الموجز، أيضًا سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السطور التالية..

اليورو

  سعر الشراء 53.0534 جنيه 

  سعر البيع 53.2054 جنيه 

الجنيه الاسترليني

  سعر الشراء 63.9444 جنيه 

  سعر البيع 64.1408 جنيه 

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الدولار الكندي

  سعر الشراء 35.3135 جنيه 

  سعر البيع 35.4152 جنيه 

كرون دانمركي 

  سعر الشراء 7.1121 جنيه 

  سعر البيع 7.1330 جنيه 

كرون نرويجي

  سعر الشراء 4.4768 جنيه 

  سعر البيع 4.4904 جنيه 

كرون سويدي

  سعر الشراء 4.6175 جنيه 

  سعر البيع 4.6309 جنيه 

فرنك سويسري

  سعر الشراء 56.2589 جنيه 

  سعر البيع 56.4156 جنيه 

100 ين ياباني

  سعر الشراء 32.2107 جنيه 

  سعر البيع 32.3050 جنيه 

يوان صيني

  سعر الشراء 6.9560 جنيه 

  سعر البيع 6.9748 جنيه 

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