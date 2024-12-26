قبل اجتماع المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 26 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع اختلافات طفيفة بين البنوك. وفيما يلي قائمة بأسعار الشراء والبيع في أبرز البنوك المصرية، التي نرصدها لكم عبر الموجز.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي : سجل سعر الشراء 50.981 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 50.852 جنيهًا.

البنك الأهلي المصري: حدد سعر الشراء عند 50.94 جنيهًا، وسعر البيع عند 50.84 جنيهًا.

بنك مصر: سجل نفس أسعار البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الشراء 50.94 جنيهًا، وسعر البيع 50.84 جنيهًا.

بنك القاهرة: حدد سعر الشراء عند 50.95 جنيهًا، وسعر البيع عند 50.85 جنيهًا.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قدم أعلى سعر للبيع، حيث بلغ سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.88 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء 50.94 جنيهًا، وسعر البيع 50.84 جنيهًا.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.87 جنيهًا.

البنك الأهلي القطري (QNB): حدد سعر الشراء عند 50.96 جنيهًا، وسعر البيع عند 50.86 جنيهًا.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.87 جنيهًا.

بنك البركة: بلغ سعر الشراء 50.94 جنيهًا، وسعر البيع 50.84 جنيهًا.

البنك المصري الخليجي: حدد سعر الشراء عند 50.96 جنيهًا، وسعر البيع عند 50.86 جنيهًا.

المصرف المتحد: سجل سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.87 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني (NBK): بلغ سعر الشراء 50.94 جنيهًا، وسعر البيع 50.84 جنيهًا.

المصرف العربي الدولي: حدد سعر الشراء عند 50.95 جنيهًا، وسعر البيع عند 50.85 جنيهًا.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سجل سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.87 جنيهًا.

البنك العقاري المصري العربي: حدد سعر الشراء عند 50.95 جنيهًا، وسعر البيع عند 50.85 جنيهًا.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.87 جنيهًا.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.87 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي: حدد سعر الشراء عند 50.916 جنيهًا، وسعر البيع عند 50.87 جنيهًا.

البنك الأهلي اليوناني: قدم أعلى سعر شراء عند 50.97 جنيهًا، وأعلى سعر بيع عند 50.88 جنيهًا.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الشراء 50.97 جنيهًا، وسعر البيع 50.88 جنيهًا.

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