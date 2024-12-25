العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024, حالة من التراجع في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, ليسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدولار اليوم بقيمة 50.88 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، رغم انخفاضه بنسبة 0.25% مقارنة بالسابق.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.8381 جنيه للشراء، و50.9753 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار في بنك SAIB 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدولار في بنك CIB 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاء متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 50.88 جنيه للشراء، 50.97 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم: 52.9101 جنيه للشراء، 53.0649 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.7425 جنيه للشراء، 63.9775 جنيه للبيع

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9669 جنيه للشراء، 6.9828 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.4894 جنيه للشراء، 56.6585 جنيه للبيع

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.0913 جنيه للشراء، 7.1043 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 165.06 جنيه للشراء، 165.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5532 جنيه للشراء، 13.5757 جنيه للبيع

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.6029 جنيه للشراء، 71.8468 جنيه للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.6703 جنيه للشراء، 135.1054 جنيه للبيع

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