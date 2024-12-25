سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في مختلف البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، حيث بعدما أظهرت مؤشرات البنوك زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة، يأتي هذا التغير وسط استقرار نسبي في الأسواق الرسمية وتباين في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة والسوق السوداء.

أفضل أسعار الشراء والبيع

أفضل سعر للشراء تم تسجيله عند 51.22 جنيه في HSBC والبنك الأهلي اليوناني.

أفضل سعر للبيع بلغ 51.13 جنيه في نفس البنوك، ما يجعلها الخيار الأمثل للمستفيدين من التحويلات النقدية.

أداء السوق السوداء

سجلت السوق السوداء سعرًا أعلى نسبيًا، حيث وصل سعر الشراء إلى 51.73 جنيه، وسعر البيع إلى 51.31 جنيه، هذا يعكس اختلافًا ملحوظًا عن السوق الرسمية، لكنه يظل ضمن نطاق الاستقرار.

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل في البنك المركزي المصري 50.975 جنيه للشراء و50.838 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 50.95 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، مما يعكس التزامًا بسياسات السوق الرسمية.

سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى أسعار السوق الرسمية عند 51.22 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع

البنك التجاري الدولي: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.13 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

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